Plus d'un million d'euros de bijoux volés à une retraitée de Montpellier

Une bague avec émeraude et diamants

Montpellier, France

Plus d'un million d'euros de bijoux ont été dérobés au domicile d'une veuve retraitée à Montpellier. Le vol a eu lieu en pleine nuit fin décembre dans une résidence haut de gamme pour seniors située rue de Centrayrargues quartier Près D'Arènes. La vieille dame a été réveillée en sursaut par des personnes qui s'étaient introduites dans son appartement pour s'emparer du contenu de son coffre fort. A l'intérieur se trouvait des bijoux, diamants et colliers en or.

Deux ex-employées de la résidence

La résidence est équipée d'un système de vidéo protection et pour y accéder il faut un badge. Deux anciennes employées de la résidence sont soupçonnées d'être impliquées et d'avoir fait appel à des proches pour commettre le vol . Elles ont été interpellées, mises en examen pour vol aggravé et écrouées de même qu'un receleur que les policiers du SRPJ de Montpellier ont arrêtés en possession d'une partie du butin.

L'enquête se poursuit pour retrouver les auteurs et le reste du butin. La vieille dame a été légèrement violentée et surtout choquée.