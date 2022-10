Plus d'un million d'euros de stupéfiants saisis en Côte-d'Or au troisième trimestre 2022

La préfecture de la Côte-d'Or a fait les comptes, et ils sont importants. Au troisième trimestre, les autorités ont saisi l'équivalent d'1,2 million d'euros de stupéfiants en Côte-d'Or. Ce qui confirme les propos du procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch. Au micro de France Bleu Bourgogne , ce mercredi 5 octobre, il précisait que "les réseaux s'organisent et se professionnalisent".

Plus de 330 opérations anti-stupéfiants

Les forces de l'ordre ont mené 336 actions anti-drogues entre juillet septembre 2022. Résultats : 17 kg de cannabis, 15 kg de cocaïne et 524 gr d'héroïne. En tout, 82 personnes ont été mises en cause et 76 amendes dressées. Et la préfecture insiste, la lutte contre les trafics et l'usage de stupéfiants va continuer dans les prochains mois.