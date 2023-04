Plus d'une centaine d'élèves évacués après un dégagement de fumée à l'école primaire de Mont Cauvaire

L'école primaire de Mont Cauvaire en Seine-Maritime, entre Tôtes et Malaunay, à proximité de Rouen, sera fermée jusqu'à mardi prochain, indiquent les pompiers ce jeudi. Les secours ont été appelés un peu plus tôt aux alentours de 9h après un dégagement de fumée sur un compteur électrique extérieur à proximité de l'établissement. 107 élèves ont été évacués de l'école, ainsi que deux adultes et emmenés à l'abri à la mairie.

13 pompiers ont été mobilisés. 34 abonnés, privés jusqu'ici d'électricité, devraient retrouver du courant aux alentours de 14h.