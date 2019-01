Plus d'une centaine de personnes à la cérémonie en hommage au chasseur décédé la semaine dernière à Tourrette-Levens

Tourrette-Levens, France

C'est sur une musique de cor de chasse qu'a démarré la cérémonie en hommage à Eric Desforges. Cet homme de 53 ans est décédé mercredi 26 décembre après avoir chuté d'une falaise à Tourrette-Levens alors qu'il chassait en compagnie de son père Alain. Au crématorium de Cannes la Bocca, nombre de ses compagnons de chasse sont venus témoigner de leur attachement à ce passionné. Ils sont venus aussi bien de Tourrette-Levens, la ville de son père Alain, que de Peyroules (Alpes-de-Haute-Provence), la commune où il résidait.

Le président de la société de chasse de Tourette-Levens Olivier Massiéra : "Chaque fois qu'il venait chasser chez nous c'était avec un grand plaisir qu'on le recevait et qu'il passait le week-end avec nous. Le fait qu'il y ait un grand nombre de personnes démontre que c'était un être très apprécié."

La chasse, c'est aussi ce qui liait Eric Desforges et son père Alain : "La vie nous avait quelque peu séparé fut un temps... Et la chasse nous avait réconcilié, on ne se quittait plus."

Environ cent cinquante personnes étaient présentes pour ce dernier hommage ce jeudi.