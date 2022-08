300 pompiers mobilisés sur un incendie virulent dans les Alpilles

300 pompiers sont mobilisés sur un incendie entre Aureille et Eyguières (Bouches-du-Rhône) ce lundi en fin de journée. De nombreux moyens aériens sont appelés en renfort alors que le mistral souffle fort sur les Alpilles.

Le feu entre Aureille et Eyguières

Un incendie virulent s'est déclenché cet après-midi vers 16 heures entre les communes d'Aureille et Eyguières, dans le massif des Alpilles. Ce feu de végétation mobilise quelques 300 pompiers des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, des dizaines d'engins, mais aussi notamment huit Canadair, un avion Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau. La situation est délicate en raison notamment du mistral qui souffle très fort sur le secteur.

À 18h, plus de 100 hectares ont été parcourus par les flammes, précisent les pompiers des Bouches-du-Rhône sur France Bleu Provence. Aucune habitation n'est menacée à ce moment de la journée, le feu étant concentré au coeur du massif, sur une végétation basse faite de broussailles et d'arbustes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix