Treize personnes interpellées à Villefontaine dans une affaire de vols en bande organisée

C'est une grosse opération pour les gendarmes de l'Isère et du Rhône. Le 10 octobre dernier, 180 militaires ont été mobilisés à Villefontaine dans le Nord-Isère pour interpeller plusieurs personnes dans une enquête pour vols en bande organisée.

Au total, 13 personnes ont été arrêtées. "Ils sont suspectés d’être impliqués, à des degrés divers, dans 10 faits de vols et tentatives de vols commis entre décembre 2021 et août 2022 dans les départements de l’Isère, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Aveyron", précise le parquet de Grenoble. Ils auraient principalement visé des magasins de vêtements de marque, des commerces et entrepôts de téléphonie, de matériel informatique et multimédia. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont notamment retrouvé un véhicule volé, plusieurs objets liés aux vols ou encore des stupéfiants.

Les suspects ont été présentés à la juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue. Cinq ont été mis en examen entre le mercredi 12 et le vendredi 14 octobre dont quatre sont désormais en détention provisoire. Un mineur a également été placé sous-contrôle judiciaire.