VIDÉO - Plus d'une française sur deux est victime d'une agression ou de harcèlement sexuels

Elen Debost était l'invitée de France Bleu Maine ce vendredi matin. L'élue mancelle fait partie des huit élues qui accusent le député écologique Denis Baupin de harcèlement sexuel. Une plainte classée sans suite car prescrite. Elen Debost nous parle de la difficulté des victimes d'être entendues.

Après la prise de parole des actrices de l'affaire Weinstein, après le succès du hashtag #balancetonporc sur Twitter, on apprend ce vendredi matin que Pierre Joxe, l'ancien ministre de François Mitterrand, est accusé d'agression sexuelle par l'écrivaine Ariane Fornia, la fille de l'ex-ministre Eric Besson. Une accusation qualifiée d'"histoire à dormir debout" par Pierre Joxe.

Parole contre parole

Comme souvent dans ce genre d'affaire, c'est parole contre parole. Comme dans l'affaire de Jean Paul Guittet, ce psychiatre sarthois sanctionné cette semaine pour des gestes déplacés par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Il est suspendu trois mois à partir 1er janvier avec possibilité de faire appel de la décision. Une sanction injuste pour la victime qui affirme que le psychiatre l'a violée. Une accusation jugée d'ailleurs crédible par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins mais qui a décidé de rejeter la plainte, faute de preuve.

En France, plus d'une femme sur deux est victime d'agression ou de harcèlement sexuels, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, paru ce jeudi. "Cela ne me surprend pas mais me désespère", dit Elen Debost. L'adjointe au maire du Mans fait partie des huit élues qui accuse le député écologiste Denis Baupin de harcèlement. Une plainte classée sans suite car prescrite.