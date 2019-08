Plus d'une heure de bouchon sur l'A10 suite à un accident vers Ste-Maure-de-Touraine en direction du Nord

Un carambolage perturbe très sérieusement la circulation sur l'A10 à la mi-journée entre Maillé et Ste-Maure-de-Touraine. Cinq voitures sont accidentées. Pas de blessés, mais plus de 11 km de bouchon. Sur les deux voies de l'autoroute, une seule est encore praticable.

Indre-et-Loire, France

La journée était classée orange par Bison Futé dans le sens des retours. Le trafic était déjà dense sur l'A10 lorsqu'un accident entre cinq voitures juste après Ste-Maure-de-Touraine a très vite compliqué la situation.

A la mi-journée, Vinci Autoroutes comptabilisait plus de 11 km de bouchons. Il fallait plus d'une heure pour passer cette très grosse difficulté entre Maillé et Ste-Maure-de-Touraine. Une seule voie sur deux était ouverte à la circulation.