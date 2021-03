Plus d'une tonne de cocaïne saisie dans un conteneur sur le port de Rouen

La brigade des douanes de Rouen a saisi plus d'une tonne de cocaïne dans le port de Rouen. Le conteneur provenait d'Amérique du Sud et la drogue était cachée au milieu d'un chargement de produits de traitement de l'eau.

La brigade des douanes pistait déjà ces conteneurs en provenance d'Amérique du Sud, et qui avaient fait escale dans plusieurs ports du Nord de l'Europe. Jeudi dernier, le navire qui les transporte s'arrête à Rouen. Les douanes procèdent alors à un contrôle renforcé de plusieurs dizaines de conteneurs. La fouille approfondie de l'un d'entre eux révèle la présence de 933 paquets de cocaïne, cachés au milieu d'un chargement de sacs de produits de traitement de l'eau, soit une tonne et 65 kilos de produit stupéfiant pour une valeur marchande estimée à plus de 85 millions d'euros, indique le communiqué de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Lille, qui a été saisie de l'affaire. C'est l'une des plus grosses saisies de cocaïne à Rouen. D'habitude, la drogue transite plutôt par le port du Havre, devenu la première porte d'entrée de la cocaïne en France. 1,4 tonne saisie en mai dernier, et presque trois tonnes et demi découvertes sur l'ensemble de l'année 2020.