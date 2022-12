Plus d'une tonne de cocaïne saisie en une semaine sur le port du Havre

Vendredi 9 décembre et mardi 13 décembre, respectivement 880 kilos et 210 kilos de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud et des Antilles ont été saisis par la douane sur le port du Havre. En 2022, quatre tonnes de cocaïne ont été interceptées sur le port normand par les douaniers.