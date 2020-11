C'est une prise record des douaniers dijonnais : ils ont découvert plus d'une tonne et demie de cannabis dans un camion espagnol, annonce ce vendredi 27 novembre, la brigade des douanes de Dijon. Le conducteur du poids lourd a été placé en détention et une information judiciaire a été ouverte.

Plus d'une tonne et demie de cannabis découverte dans un camion près de Dijon

Les douaniers ont découvert par hasard plus d'une tonne et demie de cannabis, à hauteur de Til-Châtel.

C'est une prise record pour les douaniers dijonnais : ils ont découvert plus d'une tonne et demie de cannabis dans la remorque d'un camion espagnol. Ça s'est passé lors d'un contrôle de routine sur l'A31 à proximité de la sortie de Til-Châtel (Côte-d'Or), le 18 novembre dernier en milieu de journée. Les douaniers y interpellent un poids lourd au hasard et lui demandent de se ranger sur le bas-côté.

Le chauffeur placé en détention

Les douaniers ouvrent la porte du semi-remorque et y découvrent du cannabis cachés dans les cartons. Dans le détail, on trouve plus d'une tonne de résine de cannabis, et presque 500 kilos d'herbe de cannabis. "_C'était grossièrement dissimulé_. La drogue a facilement été retrouvée dans les cartons que devait transporter le camion. En général, la drogue est cachée dans des doubles plafonds, par exemple", précise la direction régionale des douanes de Bourgogne.

Le chauffeur du poids lourd a expliqué aux douaniers qu'il se dirigeait vers l'Allemagne. Il a été placé en détention provisoire et une information judiciaire a été ouverte par une juge d'instruction.

Un record depuis 2016 en Bourgogne

La saisie d'une telle quantité de drogue est rare en Bourgogne depuis une dizaine d'années, selon les douanes. La dernière grosse prise dans la région date de 2016. A l'époque plus d'une tonne de résine de cannabis avaient été découvert dans un camion en direction de l'Île-de-France, par la brigade d'Auxerre.