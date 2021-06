Plus d'une trentaine de détenus testés positifs au Covid-19 à la prison de Roanne

Au moins 34 détenus du centre de détention de Roanne, dans la Loire, ont été testés positifs au Covid-19. C'est le résultat d'une campagne de dépistage menée par l'Agence régionale de santé ce jeudi sur la population carcérale, après la détection d'un cluster dans les deux étages du bâtiment D de l'établissement ce début de semaine. Huit surveillants ont eux aussi été testés positifs, et tout le personnel de la prison aura lui aussi droit à un dépistage de grande ampleur ce lundi 7 juin. "La situation sera réévaluée ensuite", précise les services de la Direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes.

Le syndicat FO Pénitentiaire demande des mesures sanitaires renforcées

Les détenus positifs ont été isolés, et les prisonniers testés négatifs mais qui se trouvent dans le même bâtiment sont considérés comme cas contacts. Ce sont donc 120 personnes qui se retrouvent à l'isolement. "Ça a commencé la semaine dernière avec un petit nombre de cas positifs, et puis d'un coup c'est monté en flèche", explique David Martins, secrétaire interrégional pour FO Pénitentiaire et également surveillant au centre de détention de Roanne. "Ce que je demande, c'est qu'on rende l'établissement étanche, sinon on ne va jamais s'en sortir", enchaîne le syndicaliste, qui a écrit un courrier à la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire.

La crainte de se retrouver en sous-effectif

"Il faut fermer les ateliers de travail pendant 14 jours", demande David Martins. "J'ai aussi demandé à ce qu'on bloque les transferts de détenus et qu'on ne rouvre les unités de vie familiale que le 18 juin et pas le 9 comme c'est prévu." L'autre crainte du surveillant, c'est une explosion du nombre de cas chez ses collègues. "Si on doit s'isoler, on va être en sous-effectif et je ne vois pas comment on va faire tourner la boutique."

Du côté de l'administration pénitentiaire, on précise que les unités de vie familiale doivent bien rouvrir le 9 juin, mais que les créneaux réservés par des détenus testés positifs ou cas contacts ont été proposés à d'autres prisonniers. Le centre de détention de Roanne compte actuellement 533 détenus.