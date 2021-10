Un gigantesque tecknival se déroule ce week-end à Aubigny-sur-Nère, dans le Cher. Plus de 1 000 fêtards se sont installés sans autorisation sur une parcelle de forêt privée. Les gendarmes sont sur place pour effectuer des contrôles.

Plus de 1 000 fêtards réunis pour un teknival dans le Cher

Plus de 1 000 fêtards sont réunis sur une parcelle privée de forêt à Aubigny-sur-Nère pour un "teknival", un festival de musique non-autorisé par les autorités. Ils sont arrivés sur place, probablement de la France entière, dans la nuit de vendredi à samedi. Leur nombre n'a pas encore été évalué de manière exacte, mais ils sont au moins 1 000 selon le parquet de Bourges, en charge du dossier.

Pas d'évacuation pour le moment

Les gendarmes du Cher sont sur place ce samedi 9 octobre, pour effectuer des contrôles anti-drogues et d'identité. Il n'y a pas d'évacuation prévue à ce stade, précise le parquet. Il n'y a pas non plus eu d'interpellations pour le moment, ce samedi soir.

Le tecknival s'est installé malgré l'arrêté pris par la préfecture pour interdire tout événement de ce type. Des arrêtés similaires avaient déjà été pris les week-ends précèdents dans le Cher et l'Indre voisine, ce qui n'avait pas empêché la tenue d'un teknival à Bazaiges le 19 septembre dernier.