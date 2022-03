Plus de 1.000 personnes rassemblées pour une rave party à Soulvache

Non pas une, mais bien deux rave parties dans la nuit de samedi à dimanche dans le pays de Châteaubriant, à Soulvache et à La Chapelle-Glain. Plus de 1.000 personnes étaient présentes sur un terrain avec des éoliennes.

Du côté de Soulvache, la première réaction, c'est le ras-le-bol. "On en a déjà eu une il y a quelques semaines, on n'en peut plus, lance la mairie. "_On sentait des vibrations dans les maisons_, plein d'habitants appellent pour savoir ce qu'il se passe." Sur place, les fêtards devraient couper la musique vers 13h selon nos informations. Les gendarmes sont sur les lieux pour effectuer des contrôles d'alcoolémie et de drogue.