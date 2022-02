Plus de 1.000 personnes réunies pour une rave party dans une carrière à Fercé

Une rave party a réuni plus de 1.000 personnes dans une carrière au nord de Fercé, les teufeurs sont arrivés samedi soir et la musique a été coupée en fin de matinée ce dimanche selon les gendarmes. Des contrôles routiers sont en cours autour des points d'accès à cette rave party.

"C'était très fort on a tout entendu !", lance une habitante de Fercé, une commune proche de Châteaubriant. Une rave party a réuni plus de 1.000 personnes dans la nuit de samedi à dimanche au nord de la petite ville de 493 habitants. Les teufeurs étaient dans une carrière, située à quelques centaines de mètres du bourg. "Il y a beaucoup de voitures qui sont passées et la musique a commencé a résonné dans le bourg", indique un autre habitant. Les gendarmes sont arrivés vers 23h30 pour établir un contact avec les organisateurs de l'événement.

"Tout s'est passé dans le calme", précise la gendarmerie. Selon nos informations, un mur de son avec quatre ou cinq baffles a été installé pour diffuser de la musique. La carrière où le rassemblement s'est installé serait toujours en cours d'exploitation selon des habitants de Fercé. Toute la sono a été coupée en fin de matinée ce dimanche. La gendarmerie a installé plusieurs contrôles routiers autour de la rave party, pour le moment pas de bilan précis mais on note "quelques contraventions".

La rave party a eu lieu dans la carrière située légèrement à gauche du point de repère sur la carte ci-dessus.