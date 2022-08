Plus de 1 000 trottinettes prennent feu dans une entreprise à Neuilly-sur-Marne

Un feu s'est déclenché dans une entreprise à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) en début de soirée ce jeudi 4 août. Une photocopieuse s'est enflammée et le feu s'est propagé vers un stock de plus de 1 000 trottinettes avec des batteries au lithium. Plus d'une centaine de pompiers sont sur place.