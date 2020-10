Un week-end de pluies diluviennes sur la région de Paimpol : en tout dans le département des Côtes d'Armor, les secours sont intervenus plus de 1.600 fois, notamment après la montée des cours d'eau gonflés par la tempête Alex. Il y a eu par endroits 150 mm de pluie sur le week-end.

Plus de 1.600 interventions dans les Côtes d'Armor après le passage de la tempête Alex

1.682 interventions après le passage de la tempête Alex dans les Côtes d'Armor samedi et hier, interventions des agents du département, des sapeurs-pompiers, d'Enedis, des agents des routes...) selon le dernier bilan de la préfecture des Côtes d'Armor. Beaucoup d'interventions ont eu lieu dans les secteurs de Saint-Brieuc et Paimpol.

Les dégâts : des inondations dans les maisons et les entreprises, des personnes qu'il a fallu reloger ce week-end et notamment à Paimpol. Des routes inondées, des arbres ou des objets à terre. Les secouristes ont dû aussi prendre en charge des automobilistes piégés sur des routes inondées ou des baigneurs.

Les derniers foyers sans courant devaient retrouver de l'électricité dimanche soir. Attention, le département reste en vigilance jaune au risque de crue. "Le retour à la normale sera progressif et pourrait s’accompagner, ponctuellement, de nouvelles difficultés", annonce la préfecture.

La ville de Paimpol reçoit aujourd'hui les sinistrés et globalement toutes les "doléances" des habitants en mairie. Certains réclament déjà le "nettoyage des buses dans les douves".

Météo Bretagne rappelle que Saint-Brieuc a connu en trois jours l'équivalent de deux mois de précipitations. "Pour l'ensemble de l'épisode Alex, les cumuls de pluies entre jeudi soir et samedi soir sont exceptionnels, avoisinant les 150 mm sur le nord-ouest des Côtes d'Armor, et souvent plus de 100 mm ailleurs", estime de son côté Météo France.