Plus de 100.000 euros de drogues saisies dans trois trafics locaux démantelés par les gendarmes

18 personnes ont été interpellées après une enquête autour de trois trafics de drogue dans la région Toulousaine. Les gendarmes ont saisi un très gros butin. Ils ont mis la main sur plus de 100.000 euros de drogues. De la cocaïne, du cannabis, de l’héroïne mais aussi de la kétamine. Les gendarmes ont aussi saisi des objets de luxe ( notamment des voitures) et des des armes le tout pour plus de 61.000 euros.

Ces saisies records sont le résultat de trois affaires dans sur la zone de gendarmerie Toulouse-Saint Michel. Les gendarmes ont travaillé sur ces dossiers pendant plus d’un an. En tout 100 militaires ont été mobilisés.

Le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari, parle d’affaires "emblématiques et remarquables". © Radio France - PD

Dans le premier dossier tout est parti de l’arrestation banale d’un consommateur à l’Union. Une voiture a pu être saisie et trois auteurs du trafic ont été identifiés et interpellés le 4 novembre dernier. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Dans le deuxième dossier, un revendeur avait été interpellé dans le métro à Balma en août 2019. Le trafic touchait le secteur de La Gloire à Balma. Pour l’enquête plus de 120 gendarmes ont été mobilisés. Une information judiciaire a été ouverte pour aboutir le 4 décembre dernier à 9 interpellations, 7 mis en examen. Une personne a été placée en détention provisoire. En tout dans ce dossier 12.000 euros drogues diverses ont été saisies ( héroine, cannabis, extasy).

Enfin la troisième affaire a débuté un soir de janvier 2020 à l’Union. Lors d’un contrôle, les gendarmes tentent interpeller une personne qui prend la fuite. Trois kilos d’herbes étaient tombés d’une voiture. Au fil de l’enquête, ils trouvent à Saint-Jory une petite bande et saisissent plus de 150.000 euros de produits stupéfiants mais aussi sept armes à feu ainsi que des motos et des objets de luxe. Dans cette affaires, ils interpellent cinq personnes et notamment des trafiquants qui n’étaient pas connu de la jsutice.

Les 18 personnes arrêtées ont entre 22 et 40 ans. Un travail va continuer d'être mené par les enquêteurs pour savoir si les armes saisies ont servi.