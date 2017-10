Plus de 100 kilos d'herbe de cannabis trouvés dans un hangar près de Créon

Les gendarmes girondins ont mis la main sur cette marchandise illégale ce week-end sur la rive droite de Bordeaux. Cette saisie pourrait dévoiler un trafic organisé à grande échelle. Quatre individus ont été interpellés et placés en garde à vue samedi.

Les gendarmes ont mis la main sur une entreprise illégale bien organisée : une personne était chargée de la logistique, l'achat et la vente en gros de la drogue, une autre devait surveiller la marchandise. Il y avait aussi, les gros bras, les hommes de mains et bien sûr les dealers. Même le stockage du cannabis avait été pensé pour optimiser la place au maximum. Dans ce hangar du Créonnais, la centaine de kilos d'herbe était compressée et conditionnée. Une manière aussi de faciliter son transport.

De la drogue, des dizaines de milliers d'euros et plusieurs armes de poings saisis

Les gendarmes de la section de recherche de Bordeaux-Bouliac qui ont mis la main sur cette marchandise samedi dernier. Une opération longuement préparée par les enquêteurs. Après plusieurs arrestations liées à cette enquête, des dizaines de milliers d'euros et plusieurs armes de poings ont aussi été trouvés dans l'agglomération bordelaise. Ce trafic de drogue était apparemment organisé à grande échelle.

Les quatre individus interpellés samedi devraient être présentés au parquet en milieu de semaine.