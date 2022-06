Plus de 100 personnes ont rendu hommage à Fayssal, tué par balles à Amiens et pour dire stop à la violence

C'est sous la pluie qu'une centaine de personnes ont rendu un hommage, ce samedi après-midi à Fayssal, ce jeune de 18 ans mort par balles, le mois dernier. Une marche blanche qui se voulait aussi et surtout porteuse d'un message : "plus jamais ça". Le cortège, avec en tête la mère de la victime est parti de l'avenue de la paix avant de rejoindre le parking où la victime est décédée.

Jeudi 19 mai, vers 3h45 du matin, la victime avait été touchée mortellement par deux tirs d'arme à feu alors qu'il se trouvait au volant d'une voiture de location, stationnée sur un parking.

Le rassemblement s'est déroulé en silence. Sur les visages, on observait beaucoup d'émotions. "On se dit jamais que ce genre de chose peut toucher notre propre famille. Fayssal, c'était quelqu'un avec qui j'avais des plans d'avenir, avec qui je me voyais grandir et aujourd'hui je me dis que c'est fini", déplore l'une des cousines de la victime. "Beaucoup de personnes peuvent se dire que c'était juste un être humain sur terre, mais ce n'est pas qu'un être humain, c'est Fayssal. Il a toujours été là pour tout le monde", assure l'une des ses amies en larmes.

Plus jamais ça

"C'est un enfant qui a tué un enfant cette histoire", assure une autre amie de la victime. Des semaines après les faits, la famille reste toujours dans l'incompréhension. "On ne comprend pas. C'était un bon petit. On a jamais vu cette violence ici à Amiens, c'est pour cela que ce qui se passe ça marque les esprits", affirme un autre proche.

"Je veux la paix pour tous les jeunes. Je veux que tout le monde comprenne que l'on est acteur de tout ce qu'il se passe aujourd'hui. Pour vivre en communauté, il faut qu'on mette du sien. Il faut apprendre à nos enfants à dissocier le bien du mal", assure la mère de la victime qui à la fin de la marche s'est exprimé devant la foule.

La jeune femme assure qu'elle compte se mobiliser pour son fils et les autres, afin de lutter contre les violences et les armes. Elle espère également organiser chaque année un hommage à son fils disparu.

L'enquête se poursuit

De son côté l'enquête pour assassinat se poursuit. L'auteur présumé des faits, âgé de 15 ans, avait été, samedi 21 mai, placé en détention provisoire. Il s'était rendu de lui même, le jour de la découverte du corps, au commissariat d'Amiens avec plusieurs membres de sa famille, mais avait exercé son droit à garder le silence lors de sa garde à vue.