Plus de 100 pompiers mobilisés sur un violent incendie au nord de Perpignan

Plus d'une centaine de pompiers ont été mobilisés ce mardi matin à Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales) pour lutter contre un violent feu de végétation. Le sinistre s'est déclaré vers 5 heures et demi. Et les flammes ont rapidement pris de l'ampleur, attisées par la forte tramontane.

Les 110 pompiers déployés sur le secteur sont parvenus à maîtriser l'incendie aux alentours de 8 heures. Quinze hectares de pinèdes et de broussailles sont partis en fumée, près du centre d'enfouissement de Véolia. Une dizaine de ruches ont été impactées par les flammes.

Les pompiers vont rester sur place une bonne partie de la journée, pour noyer l'incendie et prévenir toute reprise. Météo France annonce une puissante tramontane pour cette journée de mardi, avec des rafales à 70 km/h.