Bas-Rhin : plus de 100 tombes du cimetière israélite de Westhoffen profanées

Westhoffen, France

Des inscriptions antisémites ont été découvertes mardi sur 107 tombes du cimetière israélite de Westhoffen (Bas-Rhin), indique la préfecture du Bas-Rhin. Jean-Luc Marx, le préfet se rend sur place. La gendarmerie nationale effectue les premiers actes de constatations et d’investigations. Cette découverte intervient alors que des tags antisémites avaient déjà été constatés ce mardi matin dans la commune de Schaffhouse-sur-Zorn.

Jean-Luc Marx condamne avec la plus grande fermeté ces actes antisémites odieux qui frappent une nouvelle fois le Bas-Rhin et exprime son soutien le plus total à la communauté juive. "Ces actes de haine, lâches et gratuits ne doivent remettre en cause le «vivre ensemble» de notre société. Les services de l’État restent déterminés à lutter et à mettre fin à cette vague d’actes antisémites, racistes et anti-migrants qui touche le Bas-Rhin depuis plusieurs mois".

L'Alsace est touchée tous les jours, toutes les semaines tous les mois par des actes antisémites et anti-migrants" - Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin

"C'est la consternation et le choc" a réagi Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin, "l'Alsace est touchée tous les jours, toutes les semaines tous les mois par des actes antisémites et anti-migrants". L'Alsace est confrontée, depuis plusieurs mois, à une recrudescence de graffitis et dégradations à caractère antisémite et/ou raciste.

En février 2019, plus de 90 stèles du cimetière juif de Quatzenheim avaient été marquées de croix gammées.