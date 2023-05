Plus de 11 tonnes de cigarettes de contrebande saisies à La Pacaudière

Les douanes avaient ce camion dans le collimateur depuis un moment d'après le procureur de la République de Roanne et attendaient qu'il soit signalé sur le territoire français pour s'y intéresser de plus près. C'était le cas ce vendredi 5 mai. C'est ainsi que les services des douanes de Saint-Étienne ont contrôlé ce camion sur la RN7 à hauteur de La Pacaudière, au nord de Roanne. Une fois qu'ils étaient certains qu'il roulait en direction de Paris et non de l'Allemagne où ce poids-lourd devait officiellement livrer des radiateurs.

A l'intérieur du camion parti d'Espagne, point de plomberie mais plusieurs dizaines de milliers de cartouches estampillées Super King, ce qui laisse penser que la marchandise était destinée au marché anglais. Au total 11, 4 tonnes de cigarettes de contrefaçon.

Le chauffeur du poids-lourd est un homme de 46 ans originaire de Lettonie tout comme l'entreprise de transport pour laquelle il travaille. Il est en garde à vue.

La valeur marchande de la cargaison est estimée à près de 6 millions d'euros.