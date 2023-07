Plus de 110 personnes se rassemblent devant l'école incendiée de L'Isle-d'Abeau

Alors que les vacances scolaires sont déjà bien entamées, plus de 110 personnes se sont rassemblées devant l'école La Peupleraie à L'Isle-d'Abeau. Enseignants, parents d'élèves et habitants se sont réunis ce mardi 18 juillet à l'appel de la mairie pour dénoncer l'incendie criminel qui a dégradé le bâtiment.

Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet, un groupe de jeunes s’est introduit dans l’école, qui se trouve entre le quartier Saint-Hubert et le Bourg, et a dégradé les locaux puis mis le feu à des conteneurs sous le préau selon la mairie. Les flammes se sont propagées dans l'école.

Un acte inacceptable

"J'étais un peu sous le choc" assure Médine, 9 ans, scolarisé ici. "Ça se fait pas ! Des gens ont fabriqué l'école alors ça se fait pas ! Je ne sais pas si ils vont quand même nous faire classe." De l'extérieur, on ne voit pas les conséquences de l'incendie mais le hall est détruit, les meubles souillés par la suie.

"C'est très douloureux de voir notre école comme ça quand on voit tout l'investissement qu'on y fait, et ça fait mal pour les enfants" témoigne Annick, agent d'entretien du groupe scolaire, les larmes aux yeux. "Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il s'est passé parce que c'est inadmissible."

Au moins 60.000 euros de travaux

L'objectif maintenant, c'est la rentrée scolaire. Tout le monde est mobilisé pour réparer au plus vite assure le maire, Cyril Marion. "On va tout faire pour que la rentrée du 4 septembre se passe avec une école qui ne porte plus aucun stigmate. C'est la priorité numéro 1 de la commune."

Pour l'instant, la mairie de L'Isle d'Abeau estime le montant des travaux à 60.000 euros. Il faut changer toutes les menuiseries, installées il y a un an, et refaire complètement le hall, de l'isolation à la peinture en passant par les canalisations d'eau et l'électricité. Une entreprise de nettoyage doit venir rapidement retirer la suite qui s'est incrustée jusque dans les livres.