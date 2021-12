Plus de 112 000 euros saisis dans la lutte contre les stupéfiants en Côte-d'Or en novembre

L'équivalent de plus de 112 066 € de saisies ont été effectuées en novembre en Côte-d'Or dans la lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants. Ce sont en tout 113 opérations qui ont été menées au cours du mois écoulé et 6 personnes qui ont été interpellées.