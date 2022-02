Drame de Saint-Laurent-de-la-Salanque : des moyens d'enquête exceptionnels

De gros moyens sont mobilisés à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), pour enquêter sur les circonstances du drame qui s'est produit dans la nuit de lundi à dimanche. Plus de 140 militaires participent à cette enquête qui s'avère longue et complexe.

Depuis ce lundi, secours et enquêteurs sont mobilisés, nuit et jour, à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Les premiers, pour sécuriser et rechercher encore d'éventuelles victimes de cette explosion et cet incendie mortels. Les seconds, pour enquêter sur le déroulement des faits et les origines du drame.

"Au total, nous avons à peu près 140 militaires engagés depuis le début de cet événement", confirme le lieutenant-colonel Boissière, qui supervise l'enquête sur place. Des gendarmes venus de la brigade de Rivesaltes, des techniciens en identification criminelle, des enquêteurs de la section de recherches de Montpellier.

Des enquêteurs venus de région parisienne

S'ajoutent aussi 16 agents spécialisés de l'IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale), venue de région parisienne (Pontoise, dans le Val-d'Oise). Dix de ces militaires sont à Montpellier, pour identifier les victimes retrouvées dans les décombres "un travail très important, notamment pour les familles des victimes", précise le lieutenant-colonel Boissière. Six autres sont à Saint-Laurent-de-la-Salanque, qui vont faire un "travail de recherche de preuves, mais également de causes de l'explosion et de l'incendie", ajoute le militaire.

Pour cela, ils vont apporter leur expertise sur une technique de "Scan 3D", qui permet de modéliser les lieux, pour pouvoir s'y déplacer virtuellement par exemple, et mieux comprendre le déroulement des faits.

Une enquête de voisinage d'ampleur

S'ajoute à l'identification criminelle et aux recherches scientifiques, l'enquête de voisinage, essentielle pour comprendre le déroulement des faits. Elle a déjà commencé dans le centre-ville de la commune. Ce mardi après-midi, une vingtaine de militaires quadrillaient les rues, calepin à la main, pour poser des questions dont les réponses vont être cruciales dans la découverte du déroulement des faits : "Avez-vous été témoin de quelque chose ? Avez-vous entendu une détonation, ou plusieurs ? À quelle heure ? Pensez-vous connaitre l'une des victimes ?".

Des auditions qui doivent se faire au plus vite et auprès du plus de témoins possibles, "dans un événement aussi traumatique qu'une explosion, les témoignages peuvent être contradictoires", explique Jean-David Cavaillé, le procureur de la République. Il ajoute aussi que les analyses de plusieurs caméras de surveillance ont commencé.