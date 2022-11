Plus de 15.000 euros de carburant volés dans une station-service de Dordogne grâce à un badge

Six jeunes ont été interpellés ce mardi matin, et quatre d'entre eux ont été placés en garde à vue, selon une information de nos confrères de Sud Ouest . Ils sont soupçonnés d'avoir volé à plusieurs reprises du carburant entre octobre 2021 et février 2022 dans une petite station-service de Thiviers. Il y en a pour 15.500 euros de préjudice en tout, indique la procureure de la République de Périgueux.

Ils volaient du carburant grâce à un badge utilisé pour le GNR

La combine était extrêmement bien ficelée. Dans cette station, les machines sont automatiques. Il faut payer directement à la pompe, sauf pour le gaz naturel. Dans ce cas-là, les clients doivent aller à la boutique, demander un badge avant de se servir à la machine, située à plusieurs centaines de mètres de la boutique. Jusqu'ici, tout est normal, sauf que les escrocs se sont aperçus que le badge permettait également d'accéder aux pompes, et de se servir incognito en sans plomb et en gasoil. Il leur suffisait ensuite de rapporter la facture de gaz à la boutique, et de ne payer que le GNR.

Ils opéraient seuls ou à plusieurs

Tout cela a duré plusieurs mois avant qu'une employée se rende compte du trou dans la caisse lorsqu'elle faisait les comptes. Elle a alors comparé les factures payées avec l'activité des pompes, et elle s'est vite rendu compte qu'il y avait des sorties de carburant inexpliquées. En comparant les horaires et le litrage, les gendarmes de la brigade de Thiviers se sont aperçus qu'un groupe de six personnes, des jeunes âgés de 21 à 26 ans et originaires du coin étaient dans le coup. Ils agissaient parfois seul, parfois à plusieurs, l'un se servant en gaz pendant que l'autre vidait les cuves de carburant. Le principal auteur, s'est servi à lui seul pour 7.500 euros de carburant.

Parmi ces six jeunes interpellés, deux ont été entendus en audition libre, les quatre autres ont été placés en garde à vue. Ils n'étaient plus dans les locaux de la gendarmerie ce mercredi après-midi. Ils seront jugés le 3 mars prochain par le tribunal correctionnel de Périgueux.