Plus de 150 interventions de pompiers à cause des fortes pluies dans la Somme

A cause des fortes pluies, les pompiers de la Somme sont intervenus plus de 150 fois dans la nuit de lundi à mardi, entre 19 heures et 2 heures du matin. Ils ont été mobilisés principalement dans le Sud du département, entre Gamaches et le sud-Amiénois.

A Gamaches, la rivière La Vimeuse a débordé. Juste à côté, à Frettemeule, 7 personnes ont été évacuées de deux maisons inondées par la pluie. Dans le Vimeu, la pluie a aussi provoqué des inondations à Maisnières et à Maigneville.

Au sud d'Amiens ou dans les environs, il y a eu des inondation à Poix-de-Picardie, à Conty, à Boves, et à Sains-en-Amiénois.

Dans le secteur de Loeuilly- O-de-Selle au sud d'Amiens, 10 personnes ont dû être évacuées du camping et mises à l'abri à la salle des fêtes. Il y a aussi eu des coulées de boue dans 5 caves.

Dans tout le département, les pompiers n'ont fait état d'aucune victime. Un agent du SDDIS80 a toutefois été légèrement blessé en intervention.