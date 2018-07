La drogue saisie lors de ce go fast à l'issue d'une longue enquete des policiers de Poitiers et Bayonne

Poitiers, France

tout part d'une première saisie au début de l'année à St Jean-de-Luz. Des policiers découvrent 19 kilos de résine de cannabis dissimulés dans une cache aménagée dans le plancher d'une voiture. Drogue destinée notamment à Poitiers. Sous la direction d'un juge d'instruction de Bayonne, les groupes spécialisé dans les stupéfiants des commissariats de Poitiers et Bayonne commencent leur enquête.

Un nouveau go-fast annoncé le 12 juillet

Ce travail de fourmi fini par payer. Les enquêteurs apprennent sans doute via des écoutes qu'une nouvelle livraison sous forme de go-fast venant d'Espagne est programmé mercredi dernier. Les policiers tendent alors leurs filets. Ils mettent en place un dispositif pour suivre les deux véhicules suspects dès leur entrée en France.

La drogue cachée derrière le tableau de bord

Opération millimétrée. A 6h jeudi matin, les douanes contrôlent la voiture porteuse alors qu'elle traverse Vivonne. Un quart d'heure plus tard, les policiers accueillent dans le quartier des Couronneries à Poitiers la voiture ouvreuse. Bilan des courses : 19 kilos 400 de résine de cannabis d'une valeur marchande de plus de 120 000 euros sont trouvés cachés derrière le tableau de bord de la première voiture conduite par un poitevin de 55 ans. Dans l'autre, son fils de 14 ans et deux espagnols de 25 et 36 ans. Placés en garde à vue à Poitiers, les trois principaux suspects ont été escortés lundi jusqu'à Bayonne. Présentés à un juge d'instruction de Bayonne, ils ont été écroués.