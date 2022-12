Plus de 2.000 armes rendues aux autorités en Isère

En plus des armes l'opération a permis de collecter des munitions

L'opération, lancée le 25 novembre dernier , était destinée à permettre détenteurs d'armes non enregistrées (chasseurs, collectionneurs, ou adèptes du tir sportif) de se mettre en conformité, soit en les abandonnant soit en les enregistrant correctement.

Dans le département trois points de collecte avaient été mis en place, et visiblement ils ont eu du succès puisque pas moins de 2297 armes y ont été déposées annonce ce samedi la préfecture de l'Isère. Plus de 18.000 munitions ont aussi été récoltées et 600 armes correctement enregistrées, ce qui fait dire à la préfecture que près de "3.000 armes sont sorties de la clandestinité".

Au niveau national, 150.000 armes et 4 millions de munitions ont été collectées.