Plus de 2.300 armes abandonnées en Drôme - Ardèche pendant l'opération de collecte nationale

En Ardèche, ce sont 1.146 armes qui ont été collectées sur les six jours de collectes, à la brigade de gendarmerie de Tournon et au commissariat de police d'Aubenas, les deux sites ardéchois mobilisés sur cette opération spéciale. Dans la Drôme, 1.187 armes ont été récupérées, à Die, Nyons et Valence. Ces armes vont être détruites. Gendarmes et policiers ont eux-mêmes été surpris par l'afflux de particuliers venus rendre des fusils et pistolets , souvent hérités d'un membre de la famille.

Les services de l'Etat rappellent qu'"en dehors de cette opération exceptionnelle, il est possible tout au long de l’année de se dessaisir d’armes héritées. Les détenteurs sont invités à se rendre dans les brigades de gendarmerie et les commissariats de police afin de procéder à l’abandon de leurs armes à l’État, selon la procédure classique."

D'autres particuliers ont profité de l'opération pour venir faire enregistrer leur arme dans le "système d'information sur les armes" : 311 armes enregistrées dans la Drôme, 484 en Ardèche.