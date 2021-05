Plus de 2 800 € de stupéfiants saisis dans une voiture à Montmorillon

Ce mardi 25 mai, les gendarmes de la Vienne ont saisi près de 200 grammes de cannabis et 23 grammes d'héroïne. Il y avait 107 grammes d'herbe de cannabis, 84 grammes de résine de cannabis. Ils ont aussi trouvé 13 grammes d'héroïne blanche et 10 d'héroïne brune. Le montant total de cette saisie est de 2 800 €.

Mardi, les hommes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig) patrouillent au abord du collège Jean Moulin pour faire de la prévention et sécuriser la sortie des cours. Ils repèrent une voiturette qui sent fortement la drogue. La passagère donne spontanément deux boulettes de cannabis, sans doute pour avoir une amende forfaitaire de détention de drogue. Ça n'a pas suffi, les gendarmes décident alors de perquisitionner la voiture. Et là, ils découvrent le jackpot.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La propriétaire a déjà été condamnée pour possession de drogue. Elle était en période de sursis. Il a donc été révoqué. Elle reste en détention et sera convoquée par un juge en juillet.

+