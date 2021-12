Plus de 2 millions d'euros saisis, un vaste réseau démantelé entre la Normandie et la Sarthe

11 personnes ont été interpellées, neuf d'entre elles ont été placées en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Tout part d'un simple contrôle routier à Courbépine, dans l'Eure, en mai dernier.

Les gendarmes inspectent un fourgon et découvrent, à son bord, de quoi faire pousser du cannabis dans un hangar. Le point de départ d'une enquête qui les mènera à des premières saisies, dans l'Eure, la Seine-Maritime, l'Orne et la Sarthe. Les soldats mettent alors au jour 284 kilos de cannabis, plus de 600 pieds et une douzaine d'armes à feu.

Devant l'ampleur présumée du trafic, le parquet d'Evreux ouvre une information judiciaire, cinq personnes sont placées en garde à vue, quatre sont ensuite écrouées. Les enquêteurs, dans un deuxième temps, s'intéressent alors au volet financier de l'affaire.

Des blanchisseurs issus du "monde de la finance"

Comme tous les trafics, celui-ci génère de l'argent, que le réseau cherche à blanchir. D'où une deuxième vague d'interpellation, la semaine dernière : six personnes ont été présentées au juge d'instruction, toutes ont été mises en examen. Et c'est à cette occasion que les gendarmes ont mis la main sur cette somme qualifiée de "rare" : plus de 2 millions d'euros, en petites coupures, dans deux coffres de banque de la région parisienne.

Domiciliés principalement en région parisienne et évoluant pour certains dans le "monde de la finance", ces individus utilisaient diverses techniques de placements afin de blanchir, entre autres, l’argent de la drogue.

En tout, neuf personnes sont donc en détention provisoire dans ce dossier, deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit sous la direction d'un juge d'instruction d'Evreux.