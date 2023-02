Plus de 20.000 munitions et des armes de guerre retrouvées chez un vieil homme en Dordogne

Des armes de toutes catégories, A, B, C et D, de tous calibres et toutes époques ont été découvertes par les gendarmes de Saint-Martial-d'Albarède chez un habitant de Gabillou en Dordogne ce lundi 30 janvier. Ce collectionneur détenait sans autorisation et partout dans la maison des armes de guerre, des fusils et des grenades à main. Les militaires ont également retrouvé des armes de la Seconde guerre mondiale et 20.000 munitions chez cet homme âgé.

C'est en interrogeant son fils dans une autre affaire qu'ils sont remontés jusqu'au père. L'homme âgé et malade ne sera pas poursuivi. Toutes les armes ont été saisies.