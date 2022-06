Plus de 200 hectares ont brûlé à Comprégnac en Aveyron, les pompiers restent mobilisés toute la nuit

La situation devient préoccupante à Comprégnac, dans le sud de l'Aveyron, non loin du viaduc de Millau, où un incendie a déjà ravagé plus de 200 hectares de forêt depuis vendredi soir. 200 sapeurs-pompiers de divers départements sont mobilisés.

Les sapeurs-pompiers continuent de lutter contre un incendie de végétation à Comprégnac dans le sud Aveyron, non loin du viaduc de Millau. Un feu qui a pris vendredi soir et déjà plus de 200 hectares de forêt ont brulé. Un vent de Sud s'est intensifié ce samedi après-midi et a compliqué la tâche des secours. Le feu n'était pas stabilisé ce samedi soir. 200 soldats du feu, venus de l'Aveyron, du Tarn, de l'Hérault, du Gard se relaient depuis le début de l'incendie et vont passer la nuit à pied d'œuvre pour tenter de fixer le feu.

Le terrain, très escarpé, rend l'accès difficile aux secours

Deux canadairs ont effectués des largages ce samedi, ainsi que des avions DASH qui étaient aussi engagés. Aucune victime n'est à déplorer heureusement mais une ferme est menacée et a été évacuée. Il est demandé au maire de Comprégnac, Olivier Julien, de trouver des hébergements temporaires pour une partie de la population (248 habitants).

Le vent a ravivé les flammes ce samedi avec des rafales à plus de 50km/heure, le feu progresse sur les hauteurs, au lieu dit Navas. Les pompiers ont formé une barrière de protection autour des habitations. Ce sont des genets, de la végétation basse qui a principalement brulé et des pins. Des agriculteurs amènent de l'eau aux secours également.

La Départementale 41 demeure fermée (axe saint-Rome de Tarn / Millau) à la circulation pour nettoyage après le passage des avions de largage.

La préfète de l'Aveyron, Valérie Michel-Moreaux, s'est rendue sur place ce samedi, elle alerte sur le risque d'incendie élevé en ce week-end de canicule et sur l'importance de sensibiliser aux bons réflexes pour éviter les départs de feu

