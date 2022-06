Plus de 200 interventions de pompiers après de violents orages dans l'Indre

Une véritable tempête a balayé le département de l'Indre ce dimanche soir. Les fortes rafales de vent et les pluies diluviennes se sont d'abord abattues sur la Brenne, au Blanc, avant d'emprunter un couloir par Saint-Benoit-du-Sault, Argenton, Châteauroux et Issoudun. Des toitures sont trouées, des fenêtres explosées et des voitures cabossées : des dégâts sont signalés mais difficile d'établir un bilan précis. Des habitants de Châteauroux, dont les toits sont encore bâchés, se retrouvent avec des plafonds qui fuient et parfois des inondations.

Depuis 22 heures, près de 100 pompiers sont mobilisés dans tout le département et ils ont déjà réalisé plus de 200 interventions. Les services du département sont également sur le terrain pour dégager les routes parfois coupées par des branches d'arbres tombées par terre.

Cela intervient un mois après le violent épisode de grêle, dans la nuit du 22 au 23 mai. Le traumatisme est encore tellement présent que de nombreux Castelroussins se sont dépêchés de déplacer leurs voitures dans les parkings abrités de la ville. La mairie de Châteauroux a ouvert, ce dimanche soir, le gymnase Valère-Fourneau, situé 1 rue de la vallée aux prêtres, à proximité de la caserne Charlier, afin d’accueillir les habitants en situation d’urgence et sans solution d’hébergement suite aux nouvelles intempéries de cette nuit