Plus de 200 interventions des sapeurs-pompiers de Moselle suite aux orages

Moselle, France

"On n'a pas arrêté", confie un sapeurs-pompier de la Moselle ce samedi matin. Et pour cause, les soldats du feu du département ont été sollicités toute la nuit et depuis la fin d'après-midi ce vendredi. Au total, 500 coups de téléphone sont arrivés jusqu'au centre d'appel pour déboucher sur pas moins de 200 interventions tout au court de la nuit. Pas un secteur du département n'a été épargné.

La tornade catalyse les tensions

C'est surtout cette tornade apparue vers 18h ce vendredi dans le secteur de Longwy qui a largement mobilisé les secours. Le phénomène n'a duré qu'une demi-heure mais dans le Pays Haut, les sapeurs-pompiers meurthe-et-mosellans sont intervenus à 60 reprises pour des toitures défoncées ou des arbres couchés.

En Moselle, des renforts sont partis en direction du Luxembourg pour prêter main-forte à leurs collègues du Grand Duché, particulièrement impacté par cette tornade, notamment vers Pétange. Il y aurait eu au moins 7 blessés au cours de cet incident.

De l'autre côté du département, à Bitche, une rafale a également été enregistrée à plus de 150km/h.