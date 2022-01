Plus de 200 kilos de cannabis découverts par les douaniers en Bourgogne

Le contrôle a été effectué ce jeudi 27 janvier par les douaniers de Chalon-sur-Saône sur l'aire du Poulet de Bresse de l'A39 où stationnait un camion immatriculé en Espagne. Les deux hommes à bord ont expliqué transporter des boîtes de sauce tomate vers l'Allemagne précise la direction régionale des douanes de Dijon que nous avons joint. Après une inspection du chargement de palettes à l'aide d'un chien, son flair l'a fait stopper net devant trois palettes qui se trouvaient au milieu de la cargaison.

Les boîtes contenant la drogue étaient serties ce qui laisse supposer l'œuvre d'une organisation criminelle bien organisée - Direction régionale des douanes de Dijon

Des boîtes de conserves plus légères et sans date limite de consommation

Les douaniers ont, eux, été interloqués par le fait que des boîtes de conserve ne mentionnaient aucune date de péremption, ce qui est plutôt étonnant pour de la marchandise périssable comme la sauce tomate. Ils se sont donc lancés dans l'ouverture de 300 boîtes douteuses et dont le poids était beaucoup plus léger que les autres. Et pour cause, les douaniers ont retrouvés à l'intérieur près de 208 kilos de résine et d’herbe de cannabis.

Un sachet découvert par les douaniers de Chalon-sur-Saône - Direction régionale de douanes de Dijon

Cette belle prise est donc une bonne combinaison du flair de l’équipe maître-chien anti-stupéfiants de la brigade des douanes de Dijon et du flair des agents de la brigade des douanes de Chalon-sur-Saône. Les douanes estiment d'ailleurs que ce schéma de fraude très élaboré avec des boîtes de conserve serties, laisse supposer qu’une organisation criminelle est derrière ce transport de stupéfiants.

Au total, près de 208kg d’herbe et de résine de cannabis pour une valeur dépassant les 1,6 millions d’euros.