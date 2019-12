Plus de 200 personnes pour une marche blanche en hommage à Tessa, tuée par un véhicule qui ne s'est pas arrêté

Sous une pluie battante, une rose blanche à la main, ils accompagnent les parents de Tessa qui tiennent une banderole à la mémoire de leur fille. A Saint-Julien-de-Concelles près de Nantes la marche blanche rassemble ce samedi après-midi plus de 200 personnes.

Il y a tout juste un an, le 20 décembre 2018, l'adolescente de 17 ans était retrouvée morte dans un fossé à quelques centaines de mètres de son domicile. Le conducteur qui l'a percutée, alors qu'elle rentrait de son arrêt de bus après une journée au lycée de la Joliverie, ne s'est jamais présenté à la gendarmerie.

Florence Jouve, la mère de Tessa l'exhorte à le faire :

On ne peut pas avancer dans notre deuil sans connaître la vérité. Le décès de Tessa a fait tellement de bruit dans le village et dans la presse que je ne doute pas une seule seconde que la personne qui la percutée sait ce qu'elle a fait. On a pris perpétuité avec ce drame. Elle nous doit bien ça.