Plus de 200 policiers des Bouches-du-Rhône et du Var manifestent ce mercredi à Paris

150 policiers marseillais et 70 fonctionnaires du Var sont à Paris ce mercredi pour participer à une manifestation organisée par le syndicat Unité SGP-FO Police. Ce rassemblement entre les deux tours de l'élection présidentielle est destinée à alerter les candidats sur la dangerosité de leur métier. Ils demandent "protection et reconnaissance".

Une manifestation au lendemain de l'hommage rendu à Xavier Jugelé

Cette manifestation intervient au lendemain de l'hommage national rendu dans chaque commissariat et gendarmerie de France, dont Marseille et Toulon, à Xavier Jugelé, tué la semaine dernière dans un attentat sur les Champs Elysées à Paris.

Six policiers sont morts dans des attentats depuis 2015.