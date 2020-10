Un homme est activement recherché par les policiers à Béziers depuis mardi après la saisie d'un fusil à pompe, d'un pistolet automatique et de drogue dans le quartier de la Devèze.

Plus de 21.000 euros de drogue saisis à la Devèze à Béziers

La police nationale et municipale travaillent ensemble dans le quartier de la Devèze à Béziers

C'est ce que l'on peut appeler une belle prise. Des armes, des munitions et de la drogue ont été retrouvés à Béziers mardi en fin de matinée au cours d'une patrouille dans le quartier de la Devèze. Une patrouille de police mixte (nationale et municipale) est tombée par hasard sur cet armement. C'est en s'approchant d'un immeuble que les agents ont eu le nez creux.

En fait, un homme sortait de ce bâtiment situé avenue Louis Lachenal. Il s'est alors mis subitement à courir en voyant s'approcher cette patrouille. Les forces de l'ordre tentent alors de le rattraper, en vain. Pourquoi cette fuite ? Les policiers tentent alors de comprendre et décident de se rendre dans le hall d'entrée. Ils découvrent alors un fusil à pompe et une cinquantaine de cartouches.

Dans une cage d'escalier, un peu plus loin, un pistolet automatique de calibre 6.35 et un gilet pare-balles ont été abandonnés par leur propriétaire. Le fuyard, paniqué et inquiété, laisse aussi sur place une quantité de drogue non-négligeable.

Plus de deux kilos de résine de cannabis, ainsi et dix grammes de cocaïne ainsi qu'une balance de pesage sont saisis, soit environ 21.000 euros de marchandises. Si son propriétaire n'avait pas pris la fuite, les policiers seraient sans doute passés à coté de cette saisie. Des recherches sont en cours pour le retrouver.

Les patrouilles mixtes sont en place depuis début septembre à Béziers.