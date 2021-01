Plus de 250 foyers privés d'électricité dans le Poitou avec des causes différentes dans les deux cas

Dans la Vienne, les pompiers de Vivonne, Poitiers, Lusignan, Gençay et Vouillé ont entendu leurs bips sonner vers deux heures et demi du matin dans la nuit de samedi à dimanche, pour un incendie dans une maison à Marigny-Chémereau. Le feu a pris dans le garage avant de se propager à la toiture de l'habitation. Les quatre occupants ont réussi à sortir à temps. Mais l'incendie a occasionné des coupures de courant : 21 foyers du village privés d'électricité. retour à la normale prévu en fin de matinée ce dimanche.

Un incendie dans la Vienne, un accident dans les Deux-Sèvres

Autre coupure de courant mais dans les Deux-Sèvres hier. Là, ce sont 235 foyers qui ont été impactés. A cause du verglas, une voiture a fait une sortie de route à Louin, près d'Airvault, et a fini sa course contre un poteau électrique. Une cinquantaine de foyer sont encore alimentés ce dimanche matin par un groupe électrogène en attendant les réparations demain sur le poteau accidenté.