Plus de 28 tonnes de cigarettes de contrebande saisies sur l'autoroute A7 dans la Drôme

C'est une saisie exceptionnelle qui a été réalisée dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 février sur l'autoroute A7 au nord de Tain-l'Hermitage (Drôme). Plus de 28 tonnes de cigarettes de contrebande, soit 7% de la quantité totale interceptée en France en 2021.

Le 28 janvier dernier, à Privas, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre des comptes publics Olivier Dussopt se félicitaient des saisies record de cigarettes et de tabac de contrebande en France avec 400 tonnes interceptées sur l'ensemble du territoire en 2021. Un nouveau record vient sans doute de tomber : plus de 28 tonnes lors d'une seule opération !

C'était dans la nuit de mardi à mercredi sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Les paquets de cigarettes de contrebande se trouvaient dans un poids lourd qui circulait en direction de Lyon. L'opération a été menée par le service d'enquêtes judiciaires des finances, le SEJF, qui regroupe des douaniers et des agents des services fiscaux. Selon le parquet de Lyon, où le dossier a été pris en charge par la juridiction interrégionale spécialisée, les deux occupants du camion ont été placés en détention provisoire ce jeudi.