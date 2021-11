Les policiers de Besançon ont saisi une quantité de drogue impressionnante, ce vendredi dans une maison à Mazerolles-le-Salin, dans l'agglomération : plus de 280 kilos de cannabis et plus de 3,5 kilos de cocaïne, ainsi que de l'argent liquide. Un trafiquant présumé a été arrêté.

Plus de 280 kilos de cannabis et 3,5 kilos de cocaïne saisis dans un village près de Besançon

C'est une saisie qui restera dans les annales du commissariat de police de Besançon : plus de 280 kilos de cannabis et plus de 3,5 kilos de cocaïne retrouvésdans une maison à Mazerolles-le-Salin, dans l'agglomération bisontine. Pendant cette perquisition vendredi 5 novembre au matin, les policiers ont aussi saisi plus de 60.000 euros en liquide. Au total, la valeur marchande s'élèverait à plus de 2 millions d'euros.

La marchandise était destinée à la revente sur le marché local, selon une source proche du dossier, confirmant une information de l'Est Républicain ce lundi.

Le propriétaire de la maison a été arrêté et placé en garde-à-vue. Il a été présenté ce lundi matin devant un magistrat en vue d'une mise en examen.