Les douaniers ariégeois viennent de mettre la main sur 60 kilos de cigarettes andorranes de contrebande, pour une valeur de plus de 30.000 euros. Cette fois, ce sont des passeurs à pied en montagne qui ont été interceptés.

Plus de 3.000 paquets de cigarettes andorranes de contrebande saisies à destination de Toulouse

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, les douaniers de la brigade d'Ax-les-Thermes (Ariège) ont mis en place un important dispositif de surveillance en collaboration avec leurs homologues andorrans. Les douaniers ont remarqué que plus de vingt personnes marchaient en montagne pour se rendre en Andorre. Après plusieurs heures d'observation, les fonctionnaires ont intercepté plus de soixante kilos de cigarettes achetées en Andorre par ces bandes organisées et "destinées à alimenter très vraisemblablement le marché toulousain" précisent les douanes.

En tout, plus de 3.300 paquets de cigarettes ont été saisis en Andorre avec l'appui des services français. Valeur marchande : 33.800 euros. Plusieurs contrebandiers ont été observés rejoignant la France, soit par la montagne, soit en véhicule, mais sans marchandise.

Depuis le début de l'année, au niveau national, les services douaniers ont saisi plus de 183 tonnes de tabacs.