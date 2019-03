Plus de 3 mille foyers privés d'électricité en Drôme-Ardèche à cause du vent violent

2 129 clients privés de courant dans la Drôme , 1 175 en Ardèche à cause du vent violent

Le vent violent qui souffle depuis mercredi sur les deux départements a causé des dégâts sur les lignes électriques. Dans la Drôme , c'est la commune de Saint-Rambert-d'Albon qui est la plus touchée mais aussi Anneyron et Eurre. Des cliens sont également dans le noir à Bathernay , Cliousclat , Montchenu , Saillans , Menglon , Charmes sur l'Herbasse et Aubenasson. En Ardèche , près de 800 foyers n'ont plus d'électricité à Chomérac , 140 à Arlebosc , près de 200 à Saint-Julien Labrousse.

Les équipes d'Enedis sont mobilisées pour réparer au plus vite les lignes.