Plus de 30.000 euros de matériel photo volés à l'espace presse des Vieilles Charrues

Six boîtiers et neuf objectifs photo ont été volés dans la nuit de jeudi à vendredi dans un local Nikon situé à l'espace presse du festival des Vielles Charrues. Selon Ludovic Dréan, le responsable du service pro Nikon France, le préjudice s'élève à plus de 34.000 euros. "Je suis triste, ça fait plus de dix ans qu’on est là, au service du festival et des photographes, c’est écœurant", a confié Ludovic Dréan à France Bleu Breizh Izel.

ⓘ Publicité

Une équipe de gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les constations et relever d’éventuelles empreintes. Selon nos informations, le ou les voleurs connaissaient très bien les lieux.