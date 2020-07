Plus de 300 contrôles déjà menées en 48h à Bressuire par les gendarmes après les incidents du week-end

60 militaires, une quinzaine de gendarmes de la compagnie de Bressuire (et un maître-chien de Melle) se sont déployés depuis 48h en ville et dans les environs pour rassurer les habitants mais aussi pour mener des investigations après les nouvelles violences du week-end. Et les résultats sont déjà là.

"Plus de 300 contrôles ont eu lieu depuis dimanche soir" explique le commandant Emmanuel Weber. Deux jeunes ont été placés en garde à vue. Un mineur et un majeur. L'un pour sa participation aux événements de samedi dernier. Le second pour rébellion et détention de stupéfiants.

Lors des contrôles, des armes et de la drogue ont également été saisies : de la résine de cannabis, quelques grammes de cocaïne, une lame de cutter et même... des nunchaku, ce fléau à deux branches utilisé à l'origine dans les arts martiaux !