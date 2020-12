Plus de 300 foyers privés d'électricité en Vaucluse

A cause des rafales de vent en Vaucluse, de nombreux arbres et branches sont tombés sur les lignes aériennes.

Les équipes techniques d'Enedis sont sur le pont ce samedi en Vaucluse, où de nombreux arbres et branches sont tombés sur les lignes aériennes à cause des vents violents. Ce midi, plus de 300 foyers sont privés d'électricité dans le département, sur l'Ile de la Barthelasse à Avignon, à Joncquières, Orange et à Vedène.

Le courant ne sera pas rétabli avant 14 heures d'après Enedis. Des pointes de Mistral jusqu'à 85 km/h sont encore prévues aujourd'hui, d'après les prévisions, le vent devrait un peu se calmer après 17 heures.