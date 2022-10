Plus de 300 kg de drogue : un vaste trafic démantelé notamment entre Marseille, Dijon et la Côte d'Azur

Les trafiquants agissaient sur quatre régions en France : Bourgogne, PACA, Occitanie et Ile-de-France. C'est un réseau international de trafiquants de drogue qui a été démantelé cette semaine selon les informations du parquet de Marseille.

Mardi 25 et mercredi 26 octobre, une opération conjointe sur les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Haut-Rhin, du Jura et de la Côte d’Or était menée et aboutissait à la saisie de 291kg de résine de cannabis, 13kg de cocaïne, près de 130 000€ d'argent liquide, des armes, dix véhicules et des montres de luxe. Les enquêteurs ont interpellé 22 personnes, âgées de 21 à 59 ans, toutes placées en garde à vue.

La drogue venait de Belgique et du Maroc

Le réseau, actif sur les régions Bourgogne, PACA, Ile-de-France et Occitanie, importait chaque semaine d’importantes quantités de cocaïne depuis la Belgique et de cannabis depuis le Maroc. A l’occasion de cette opération, le chef présumé de ce réseau ainsi qu’un important narcotrafiquant marseillais ont été interpellés à l'issue de leur garde à vue, avec cinq autres personnes.

Ils sont mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, d’association de malfaiteurs, de blanchiment aggravé et de non justification de ressources. Le parquet de la JIRS de Marseille a demandé leur placement en détention provisoire. Selon les informations du parquet de Marseille, le juge des libertés et de la détention a bien suivi ces réquisitions pour cinq d’entre eux.

Les présentations devant le juge se poursuivent ce vendredi pour sept individus.

Des mandats d’amener ont été délivrés afin que les personnes interpellées en région dijonnaise soient présentées en vue de leur mise en examen.